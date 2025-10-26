Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 2:5 (0:4) gegen die VfB Germania Halberstadt A1 geschlagen geben musste.

Alexander Michl (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cicce Lancine den Ball ins Netz (12.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Dunkel, Jahn, Neumann, Kohle, Westermann (86. Alali), Lampe (71. Tzschöckell), Lima Sampa, Bittmann, Schuster, Rrustemi

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Simon, Naujoks, Schrader (68. Schneider), Lancine, Michl, Schürmann (68. Leube), Leopold, Behrens (80. Stemmler), Roßberg, Ucke

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25