Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SG Union Sandersdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Ben Grenzebach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Die Sangerhäuser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 55

In der 74. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tim Hering kam rein für Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Franzke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Schremmer, Grenzebach, Lange (90. Nicolai), Ehrich, Bühling, Bärwolf, Ruppe (87. Hering), Halle, Schütz

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Groh, Mittmeier, Herzel (82. Franzke), Osterland, Koto'o Djouokou, Uhte, Stagat, Wieczorek (51. Seide), Nitsche

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15