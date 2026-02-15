Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Die Dessauer konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

40. Minute SG Dessau/Kochstedt und SG Union Sandersdorf im Gleichstand – 1:1

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Hajowsky, Spielau, Görsch (44. Täubrecht), Karbath, Dujakovic (79. Seidler), Saalmann, Becker (88. Bro), Khan (71. Panzer), Fülla, Sanneh

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Wieczorek, Nitsche (90. Mühlbauer), Groh, Osterland, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Uhte, Trettenbach, Perl, Mittmeier (46. Pätzke)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47