In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Robin Wirdel hat am Sonntag vor 23 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze dreizehn Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 1:13 (0:4).

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Börder legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Paul Luca Grebe der Torschütze (4.).

Germania Olvenstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 4

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nur eine Minute darauf konnte Armgart (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 13:1 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Köppe, Shen, Mai (46. Hoyer), Platzek, Arm, Böer, Knöpfel, Schäfer, Kapsch, Kohl

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Thielecke, Sägebarth (26. Heinrich), Bräuer, Höltge, Stehr, Armgart, Strebe, Hamann (26. Dao), Klein, Grebe

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23