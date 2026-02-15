Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Louis Albrecht (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lenny Fleck (37.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Bereits fünf Spielminuten später konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Rückert (55. Braune), Weise, Fromme, Querfurt, Felgenträger, Fricke, Meißner, Gelbke, Popp, Fleck

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst, Albrecht, Michl, Gebauer, Bönicke, Roßmann, Schneider, Hotopp, Hartmann (41. Schindler), Natow

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34