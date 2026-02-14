Signifikant unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Auseinandersetzung gegen den SC Freital letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Hofmann, Bürger (46. Born), Scholze (87. Baum), Fromm, Rettig (75. Goebel), Ohnesorge (46. Hecker), Krautschick, Krause (87. Dolla), Weiß

SC Freital: Kamenz – Horschig, Michael, Tänzer (81. Menz), Fluß (71. Schulze), Von Brezinski, Schiemann (71. Hendrich), Adler, Frenzel, Wermann (46. Böcker), Heidler (90. Seyfert)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211