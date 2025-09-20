Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Coach Toralf Meier feierte ein überlegenes Ergebnis über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Kontrahenten aus Halle souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 2 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten darauf konnte Jakob Ziekau (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Braunschweig (61. Dimonenko), Amiti (46. Schulze), Meinelt, Völzke (65. Loock), Wolff, Lauck, Korbani, Lagemann (80. Koshyk), Stoll

Turbine Halle: Worch – Sommer, Zaeske, Sikora, Hildebrandt (46. Saile), Alassaf Alasaad (46. Só), Schischka (60. Fox), Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Nordhausen, Waschkowitz

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34