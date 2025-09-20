Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. Fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Gegner aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Elias Wolff (2.).

1. FC Lok Stendal baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 2

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Jakob Ziekau den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Korbani, Lagemann (80. Koshyk), Ziekau, Amiti (46. Schulze), Stoll, Meinelt, Völzke (65. Loock), Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff

Turbine Halle: Worch – Nordhausen, Sikora, Brandt, Zaeske, Hildebrandt (46. Saile), Sommer, Sultanaliev (75. Natusch), Waschkowitz, Alassaf Alasaad (46. Só), Schischka (60. Fox)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34