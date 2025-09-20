Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Coach Toralf Meier aus dem Duell mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Rivalen aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Gleich nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – Minute 2

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Meinelt, Völzke (65. Loock), Lagemann (80. Koshyk), Korbani, Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff, Lauck, Stoll, Amiti (46. Schulze)

Turbine Halle: Worch – Alassaf Alasaad (46. Só), Hildebrandt (46. Saile), Nordhausen, Sultanaliev (75. Natusch), Schischka (60. Fox), Zaeske, Waschkowitz, Sommer, Brandt, Sikora

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34