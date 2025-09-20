Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Kontrahenten aus Halle souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal in Minute 2 2:0 in Führung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jakob Ziekau den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (65. Loock), Meinelt, Korbani, Ziekau, Stoll, Wolff, Amiti (46. Schulze), Lagemann (80. Koshyk), Braunschweig (61. Dimonenko), Lauck

Turbine Halle: Worch – Nordhausen, Brandt, Alassaf Alasaad (46. Só), Sultanaliev (75. Natusch), Sommer, Sikora, Schischka (60. Fox), Waschkowitz, Zaeske, Hildebrandt (46. Saile)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34