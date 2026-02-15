Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Trainer Robin Gesell feierte ein überlegenes Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Doppelpack von Leon-Joel Platz bringt VfB Germania Halberstadt A1 2:0 in Führung – Minute 36

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Neo Justin Schürmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Stender, Knoche (46. Roßberg), Behrens (46. Stemmler), Naujoks, Ucke, Schürmann (67. Müller), Schrader, Lancine (67. Oguz), Leopold, Platz

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Lima Sampa, Jahn, Horn, Beneke, Begest, Dunkel, Richter (55. Schulz), Schuster, Klause (74. Ebers)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45