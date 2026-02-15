In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Robin Wirdel hat am Sonntag vor 23 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze dreizehn Bälle kassiert. Die Partie endete 1:13 (0:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Luca Grebe den Ball ins Netz (4.).

Germania Olvenstedt liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Armgart den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:13 festigte (89.). Damit war der Triumph der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Böer, Köppe, Kohl, Arm, Knöpfel, Schäfer, Kapsch, Mai (46. Hoyer), Shen, Platzek

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Bräuer, Stehr, Höltge, Sägebarth (26. Heinrich), Grebe, Hamann (26. Dao), Thielecke, Armgart, Klein, Strebe

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23