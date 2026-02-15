Auch im Fußball gibt es ein Dopingrisiko, sagen Experten. In den Regionalligen, auch der Nordost-Staffel, wird aber nicht getestet. Wie kann das sein?

Warum gibt es in der Fußball-Regionalliga keine Dopingkontrollen?

In der Regionalliga sind die Dopingjäger der Nada nicht im Einsatz.

Halle/MZ - Dopingkontrollen sind fester Bestandteil des Profifußballs. Sie finden in den ersten drei Ligen nach jedem Spiel statt – im Verborgenen, abseits der Öffentlichkeit. Was daher kaum jemand weiß: In den vierten Ligen, auch der Regionalliga Nordost, in der der Hallesche FC antritt, werden die Spieler nicht getestet. „Derzeit führt die Nada keine Kontrollen in den Fußball-Regionalligen durch“, bestätigt die Sportwissenschaftlerin Eva Bunthof, Vorstandsmitglied bei der Nationalen Anti-Doping Agentur Deutschland, der MZ.