Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die VfB Germania Halberstadt A1 von Trainer Robin Gesell aus dem Duell mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Platz (36.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Neo Justin Schürmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (61.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Naujoks, Knoche (46. Roßberg), Stender, Platz, Schürmann (67. Müller), Lancine (67. Oguz), Schrader, Ucke, Behrens (46. Stemmler), Leopold

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Beneke, Schuster, Lima Sampa, Richter (55. Schulz), Horn, Begest, Dunkel, Klause (74. Ebers), Jahn

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45