Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 88 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lio Lorenz erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Joshua Noel Ugoh kam rein für Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Lorenz (71. Heute), Khalid (82. Omoike), Onyedeke, Roschig, Rayko, Bärwald, Hajdarpasic (71. Ugoh), Brumme, Prokein

Turbine Halle: Nuding – Saile, Heidelberger (74. Hohl), Waschkowitz, Sultanaliev, Ries, Canabate Kasparek, Sikora (74. Fischer), Schneider (46. Natusch), Schischka, Hoffmann (46. Merschky)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88