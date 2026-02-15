Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II heimste der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Louis Albrecht traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Halberstädter konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jamie Luca Meißner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (82.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Felgenträger, Fricke, Weise, Gelbke, Meißner, Fromme, Querfurt, Popp, Rückert (55. Braune), Fleck

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Gebauer, Albrecht, Michl, Hartmann (41. Schindler), Hotopp, Herbst, Schneider, Roßmann, Bönicke, Natow

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34