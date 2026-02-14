Eine bittere Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital eine Niederlage eingestehen müssen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

34. Minute: Bischofswerdaer FV 1 mit 0:2 im Rückstand

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Nils Seyfert (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig (75. Goebel), Bürger (46. Born), Ohnesorge (46. Hecker), Fromm, Krautschick, Scholze (87. Baum), Weiß, Krause (87. Dolla), Reh

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Wermann (46. Böcker), Horschig, Michael, Heidler (90. Seyfert), Adler, Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Tänzer (81. Menz), Von Brezinski

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211