Nach einem spektakulären Sturz bleibt Elias Lajunen regungslos liegen. Erst nach einer Behandlung kann er abtransportiert werden.

Livigno - Mit einem heftigen Sturz hat Ski-Freestyler Elias Lajunen aus Finnland für einen Schreckmoment in der Big-Air-Qualifikation bei den Olympischen Spielen gesorgt. Der 18-Jährige verlor nach dem Absprung die Kontrolle und prallte mit dem Rücken auf die eisige Oberfläche. Lajunen ist der Sohn des dreimaligen Olympiasiegers und ehemaligen Nordischen Kombinierers Samppa Lajunen.

Zunächst blieb Elias Lajunen regungslos liegen, dann wurde er nach einer medizinischen Behandlung und unter dem Zuspruch der Zuschauer in einem Schlitten abtransportiert. Dabei streckte er den Daumen nach oben - ein erstes Zeichen der Entwarnung. Lajunen nahm anschließend nicht mehr am Wettbewerb teil.

Beim Big Air geht es darum, nach einem Sprung über eine große Rampe Tricks in der Luft zu zeigen und sicher zu landen. Punkte vergibt die Jury unter anderem für den Schwierigkeitsgrad, die saubere Ausführung, die Höhe und die Landung.