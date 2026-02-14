Eine deutliche Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

Minute 34: Bischofswerdaer FV 1 mit 0:2 im Rückstand

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig (75. Goebel), Fromm, Scholze (87. Baum), Ohnesorge (46. Hecker), Weiß, Krause (87. Dolla), Reh, Krautschick, Hofmann, Bürger (46. Born)

SC Freital: Kamenz – Horschig, Frenzel, Wermann (46. Böcker), Fluß (71. Schulze), Von Brezinski, Tänzer (81. Menz), Schiemann (71. Hendrich), Heidler (90. Seyfert), Michael, Adler

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211