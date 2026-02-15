In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 23 Beobachter auf dem Sportplatz Olvenstedt haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Germania Olvenstedt ein ernüchterndes 1:13 (0:4) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Paul Luca Grebe (4.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 4

Es sah nicht gut aus für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Armgart, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:13 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Kapsch, Kohl, Schäfer, Mai (46. Hoyer), Arm, Platzek, Köppe, Knöpfel, Böer, Shen

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Thielecke, Grebe, Höltge, Bräuer, Hamann (26. Dao), Klein, Strebe, Armgart, Stehr, Sägebarth (26. Heinrich)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23