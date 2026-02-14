Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 hinkt 0:2 hinterher – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Nils Seyfert (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Hofmann, Weiß, Bürger (46. Born), Rettig (75. Goebel), Fromm, Krause (87. Dolla), Krautschick, Ohnesorge (46. Hecker), Scholze (87. Baum)

SC Freital: Kamenz – Michael, Schiemann (71. Hendrich), Tänzer (81. Menz), Heidler (90. Seyfert), Frenzel, Horschig, Fluß (71. Schulze), Von Brezinski, Wermann (46. Böcker), Adler

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211