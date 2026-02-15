LeBron James weiß es nicht, sagt er. Mit 41 Jahren lässt er sich mit der Entscheidung über seine Zukunft in der NBA weiter Zeit.

Inglewood - NBA-Superstar LeBron James hat noch keine Entscheidung über ein mögliches Karriereende nach dieser Saison - seiner 23. - getroffen. „Wenn ich es weiß, werdet ihr es auch wissen“, sagte der 41 Jahre amerikanische alte Basketball-Profi vor dem All-Star-Game im Intuit Dome der Los Angeles Clippers - der 21. Teilnahme seiner Laufbahn.

„Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach leben. Das ist alles“, sagte James bei einer eigens für ihn einberufenen Pressekonferenz. Der viermalige NBA-Champion hat bereits die längste NBA-Karriere der Geschichte und ist Rekordhalter bei den erzielten Punkten.

James machte deutlich, dass er sich voll auf die Saisonziele der Los Angeles Lakers konzentriere und es noch keinerlei Gedanken daran gebe, was im Anschluss an diese Saison passiert. Er sei nicht auf einer Abschieds-Tour, betonte der Superstar. Es gelinge ihm aber, vieles bewusster wahrzunehmen und wertzuschätzen - die Zeit mit seinen Teamkollegen ebenso wie die gemeinsamen Momente mit seinem Sohn Bronny. Der 21-Jährige steht ebenfalls im Kader der Los Angeles Lakers.

James kann noch immer Bestleistungen abrufen

James hat in dieser Saison wegen Verletzungen bereits 18 Partien für die Lakers verpasst, ist aber noch immer zu außergewöhnlichen Leistungen imstande. Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Beim 124:104-Erfolg gegen die Dallas Mavericks verbuchte James erst vor wenigen Tagen 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds.

Die Lakers sind stehen bei noch 28 ausstehenden Partien der Hauptrunde auf Rang fünf der Western Conference. Die drei wichtigsten Spieler James, Luka Doncic und Austin Reaves haben bislang nur in zehn Partien gemeinsam auf dem Feld gestanden. „Es ist schwierig zu sagen, wozu wir imstande sind“, sagte James. „Wenn wir unseren besten Basketball gespielt haben, sahen wir echt richtig gut aus. Aber auf der anderen Seite, wenn wir schlecht waren, haben wir echt ekelhaft ausgesehen“, sagte er. Das Wichtigste sei, dass alle Spieler gesund blieben und in den verbleibenden Hauptrundenpartien eine gute Chemie füreinander entwickeln könnten.