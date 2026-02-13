Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – Minute 40

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch, Schoendube, May, Schultz, Jakob (46. Johnson), Stackfleth, Scharfe, Kranz, Gerlach (46. Reka), Diener (55. Hering)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Starikovskiy, Czerwenka, Mohibi (46. Drizari), Mensing, Nyarko, Tapsoba (55. Brosius), Fleck, Böttcher, Meister, Rößner (74. Anwaar)

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61