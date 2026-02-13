Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am vergangenen Freitag war die JSG Lutherkicker gegenüber dem TSV Rot-Weiß Zerbst machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Zerbst ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste noch einmal Gelb hinnehmen (50.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Pause konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:1 gingen die Zerbster als Sieger vom Platz. Die JSG Lutherkicker rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Geißler (82. Kiewel), Sprenger, Zager (67. Körner), Staack (67. Haberzeth), Mateus, Kautzsch, Hassani (46. Henze), Mrasek, Grabo (46. Renner), Dorn

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Rauschenbach, Friedrich, Albrecht (89. Schmidt), Geilich, Nehring (62. Abdulrahman), Hanuszkiewicz, Hahn, Schmitz, Hänsel (62. Syring), Becker

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45