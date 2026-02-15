Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Trainer Robin Gesell feierte einen überlegenen Erfolg über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Doppelpack von Leon-Joel Platz bringt VfB Germania Halberstadt A1 2:0 in Führung – 36. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Neo Justin Schürmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Stender, Behrens (46. Stemmler), Lancine (67. Oguz), Ucke, Naujoks, Knoche (46. Roßberg), Leopold, Schürmann (67. Müller), Schrader, Platz

Magdeburger SV Börde: Model – Begest, Jahn, Klause (74. Ebers), Schuster, Richter (55. Schulz), Lima Sampa, Horn, Dunkel, Beneke, Krauel

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45