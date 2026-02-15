Der VfL Halle 96 I (U19) erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 88 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lio Lorenz erzielt.

Minute 29 VfL Halle 96 I (U19) und Turbine Halle im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Joshua Noel Ugoh ersetzte Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute kam rein für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Paolo-Moris Heute, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (84.). In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Khalid (82. Omoike), Hajdarpasic (71. Ugoh), Brumme, Bärwald, Rayko, Prokein, Roschig, Lorenz (71. Heute), Onyedeke

Turbine Halle: Nuding – Hoffmann (46. Merschky), Saile, Sikora (74. Fischer), Heidelberger (74. Hohl), Ries, Sultanaliev, Schneider (46. Natusch), Schischka, Waschkowitz, Canabate Kasparek

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88