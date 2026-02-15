Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II fuhr der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Nach nur 23 Minuten schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Minute 37 SV Plötzkau 1921 auf Augenhöhe mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Jamie Luca Meißner, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme, Fricke, Rückert (55. Braune), Weise, Querfurt, Meißner, Fleck, Popp, Gelbke, Felgenträger

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Bönicke, Michl, Schneider, Roßmann, Gebauer, Hartmann (41. Schindler), Albrecht, Herbst, Hotopp, Natow

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34