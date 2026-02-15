Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 45 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Doppelpack von Leon-Joel Platz bringt VfB Germania Halberstadt A1 2:0 in Führung – Minute 36

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Neo Justin Schürmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (61.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Ucke, Platz, Lancine (67. Oguz), Knoche (46. Roßberg), Stender, Naujoks, Leopold, Schrader, Behrens (46. Stemmler), Schürmann (67. Müller)

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Begest, Jahn, Krauel, Schuster, Lima Sampa, Klause (74. Ebers), Dunkel, Beneke, Richter (55. Schulz)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45