Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Arminia Magdeburg und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – Minute 40

In Spielminute 23 musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb.

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Wendvim Kevin Tapsoba den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für die SV Fortuna Magdeburg errang (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Schultz, Hättasch, Gerlach (46. Reka), May, Scharfe, Diener (55. Hering), Schoendube, Jakob (46. Johnson), Stackfleth

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Böttcher, Czerwenka, Mensing, Starikovskiy, Nyarko, Fleck, Rößner (74. Anwaar), Mohibi (46. Drizari), Tapsoba (55. Brosius), Meister

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61