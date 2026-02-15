Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 45 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Platz (36.) erzielt wurde.

36. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 vorne dank Doppelpack von Leon-Joel Platz – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Neo Justin Schürmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Stender, Schrader, Knoche (46. Roßberg), Schürmann (67. Müller), Naujoks, Platz, Leopold, Ucke, Behrens (46. Stemmler), Lancine (67. Oguz)

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn, Horn, Schuster, Dunkel, Klause (74. Ebers), Lima Sampa, Krauel, Beneke, Begest, Richter (55. Schulz)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45