Der VfL Halle 96 I (U19) erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 88 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Gleich nach dem Anstoß schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Joshua Noel Ugoh kam rein für Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Paolo-Moris Heute, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 auszubauen (84.). In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Hajdarpasic (71. Ugoh), Khalid (82. Omoike), Onyedeke, Lorenz (71. Heute), Prokein, Roschig, Brumme, Unthan (88. Kaiser), Rayko, Bärwald

Turbine Halle: Nuding – Schneider (46. Natusch), Hoffmann (46. Merschky), Sikora (74. Fischer), Waschkowitz, Heidelberger (74. Hohl), Canabate Kasparek, Schischka, Sultanaliev, Saile, Ries

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88