Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Die Freitaler legten in der 34. Minute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Bürger (46. Born), Fromm, Scholze (87. Baum), Weiß, Krautschick, Ohnesorge (46. Hecker), Krause (87. Dolla), Rettig (75. Goebel), Hofmann

SC Freital: Kamenz – Fluß (71. Schulze), Adler, Heidler (90. Seyfert), Michael, Von Brezinski, Frenzel, Schiemann (71. Hendrich), Tänzer (81. Menz), Horschig, Wermann (46. Böcker)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211