Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (28.). Die Dessauer konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Hajowsky, Karbath, Becker (88. Bro), Görsch (44. Täubrecht), Saalmann, Spielau, Khan (71. Panzer), Sanneh, Dujakovic (79. Seidler), Fülla

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Perl, Uhte, Groh, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Trettenbach, Nitsche (90. Mühlbauer), Seide, Wieczorek, Osterland, Mittmeier (46. Pätzke)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47