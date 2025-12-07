Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Trainer Benjamin Boenecke aus dem Duell mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Sport- und Freizeitzentrum Pl. 3 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Sandersdorfer gewannen deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Weißenfels.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – Minute 55

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Osterland (75. Seide), Stagat, Schneider (79. Franzke), Mittmeier (65. Herzel), Wieczorek, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Uhte, Groh, Trettenbach

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Borkmann, Kalkofen, Wagner, Perrey (81. Magul), Heerdegen, Kuhles, Klose (58. Roshchyn Cintra), Schulze, Buttlar (73. Saedan), Menzel

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40