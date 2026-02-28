Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 1:4 (1:2).

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Christian-Gabriel Gropius mit 1:4 (1:2) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (20.). Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Philipp Theele erzielt.

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Blümel (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Schröder, Tamaan (63. Ebeling), Gropius, Meyer (68. Lücke), Stridde, Rathsack, Seegers, Klimm, Skorsetz, Theele (77. Schmidt)

Magdeburger SV Börde: König – Gallert (77. Boeke), Brussig (70. Johne), Schüßler, Fritsch, Lipowski (33. Kreutzer), Rhode, Lange, Rebone (85. Kircheis), Blümel, Müller

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31