Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (41.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Weygant, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (81.). Die Landsberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Hirschel, Schneider, Scheller (21. Weygant), Ludwig, Ketzel (79. Schmidt), Perll, Hellie (28. Gebhardt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter (79. Marku), Kaziur, Konicki, Seidel (46. Schlömer), Giss, Seelig, Kozlowski, Hartung

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32