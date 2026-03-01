Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Marius Ihbe mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sandersdorfer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

SG Union Sandersdorf und VFC Plauen – 1:1 in Minute 36

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Scheibe (81. Nakano), Brunner, Ihbe, Schnabel, Mehnert (90. Jauck), Seifert, Exner (71. Farkas), Walter, Hamella

VFC Plauen: Schulze – Tavares Ganime Bastos, Schubert, De Moura Beal, Profis, Michalek, Hussain (63. Eichie), Kämpfer (63. Burdusudis), Martynets, Winter, Wagner (79. Glaser)

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125