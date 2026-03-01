Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 – Minute 54

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Henze (44. Jenzsch), Trenkhorst (46. Schneegaß), Mrasek, Jentzsch, Grabo, Dorn, Zwarg, Mateus, Zager, Kautzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15