Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Trainer Benjamin Boenecke aus dem Spiel mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

55. Minute: SG Union Sandersdorf liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider (79. Franzke), Uhte, Pätzke, Groh, Osterland (75. Seide), Stagat, Trettenbach, Wieczorek, Mittmeier (65. Herzel), Koto'o Djouokou (46. Nitsche)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Buttlar (73. Saedan), Wagner, Borkmann, Kuhles, Heerdegen, Perrey (81. Magul), Klose (58. Roshchyn Cintra), Menzel, Schulze

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40