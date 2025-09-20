Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gäste aus Halle untergebracht.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal – 2. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten später konnte Jakob Ziekau (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Stendaler sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Wolff, Stoll, Braunschweig (61. Dimonenko), Meinelt, Völzke (65. Loock), Korbani, Lagemann (80. Koshyk), Lauck, Amiti (46. Schulze)

Turbine Halle: Worch – Nordhausen, Brandt, Sommer, Sikora, Sultanaliev (75. Natusch), Schischka (60. Fox), Waschkowitz, Hildebrandt (46. Saile), Alassaf Alasaad (46. Só), Zaeske

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34