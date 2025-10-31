Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Mit einem Unentschieden sind die SV Fortuna Magdeburg und die VfB Germania Halberstadt A1 am Freitag auseinander gegangen. 42 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Maximilian Fleck (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Minute 80 SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 im Gleichstand – 1:1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Halberstädter zu erlangen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Czerwenka, Mensing (90. Tapsoba), Fleck, Meister, Rößner (63. Anwaar), Böttcher (63. Al-Chuaibi), Telch (85. Shaqiri), Kirchhoff (79. Starikovskiy), Nyarko

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader, Schürmann, Stemmler, Stender (87. Leube), Knoche (63. Schneider), Rheinschmitt (81. Naujoks), Simon, Lancine, Leopold, Ucke

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42