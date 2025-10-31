Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 30 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze freuen.

Nick Engel (NSG Ohre Spetze) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Flechtinger mussten nach 31 Minuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Anton Fritz Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (75.). Der SSV 80 Gardelegen U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Hirschfeld, Teßmer, Liebelt, M. Linow, Schubert, Peters, Majewski, Kuthe, Roitsch, Wannagat

NSG Ohre Spetze: Wirth – Möbbeck, Arnold, Meyer, Metaj, Scharenberg, Wehrmeister, Buthut, Pfarre, Engel, Bethge

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30