Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 1:1

Thale/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV 1890 Westerhausen und der SG Rot-Weiß Thalheim mit einem Remis.

In Minute 21 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV 1890 Westerhausen Kopf an Kopf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 41

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Joao Victor Gomes Paranagua, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Pavlish (64. Z. Weickert), Masur (46. Kale), Stridde, H. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Masaka, Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Dantas Caldas, M. Lehmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Bakkush, Seniura (67. Schinkel), Kuras, Kolomiiets, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Zawada (86. May), Sonco, Lytvyn, Prielipp, Ndour

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107