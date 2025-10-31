Der SC Freital errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 730 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 730 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Moritz Herold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Freitaler legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Finn Heidler der Torschütze.

SC Freital in Minute 28 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Louis Menz (Freital) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Wermann (70. Tänzer), Adler, Von Brezinski, Schiemann (62. Schulze), Horschig, Menz, Heidler (81. Ohnesorge), Fluß (62. Weidauer), Frenzel, Herold (70. Michael)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch (68. Noack), Käppler (23. Rohlik), Zech (81. Böhme), Gerhardi, Kloß (46. Orosz), Haustein (68. Hanisch), Schröder, Hennig, Rohlik, Noack

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730