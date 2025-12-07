Kein Punktgewinn für VfL Halle 96: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Halle/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Halberstadt auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Gleich nach Spielstart schoss Davidson Tomás Cabral das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (30.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Silvio Rust den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

61. Minute VfL Halle 96 auf Augenhöhe mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Jagatic, Lubsch (77. Pessel), Hüttig, Jagupov, Cabral, Haese, Bölke, Marks, Oikonomidis, Kurti (68. Borval)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kuffner Sandri, Huber, Rust, Zeidler, Ertmer (90. Hujdurovic), Heinrich, Grzega, Hackethal, Stobbe, Klaschka (70. Kühnhardt)

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98