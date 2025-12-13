Der VFC Plauen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Johan Martynets den Ball ins Netz.

Dabei blieb es jedoch nicht. Plauen erspielte sich die Führung. Victor Habermann Passionoto versenkte den Ball in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (82.). Damit war der Erfolg der Plauener entschieden. Der VFC Plauen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Profis (87. Plank), Habermann Passionoto, Martynets (89. Burdusudis), De Moura Beal, Winter (87. Wagner), Hussain (87. Träger), Michalek, Sponer, Haake (89. Limmer), Schubert

1. FC Lok Stendal: Poser – Masuth, Schaarschmidt, Stark, Kaschlaw, Schulze, Witte, Ilchenko, Scheffler, Knoblich (74. Grigo), Buschke

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475