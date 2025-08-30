Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Grimma einstecken.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 288 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem FC Grimma verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die VfB Germania Halberstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka, Hujdurovic, Heinrich, Kohn, Boateng (73. Conrad), Ertmer (82. Kuffner Sandri), Zeidler (46. Rust), Grzega (46. Huber), Heller, Hackethal (46. Kühnhardt)

FC Grimma: Cap – Kaba (58. Spreitzer), Pistol, Katzenberger (79. Wächtler), Werner (58. Kind), Hübner, Bartsch, Rieger, Ziffert, Nitschke (90. Janz), Vogel

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288