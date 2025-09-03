Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Mittwoch nicht, als sie sich vor 60 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II geschlagen geben musste.

Oschersleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Manegold. Der Trainer von Hadmersleben musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Junias Gustav Borchers baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

60. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Franke (46. Neumann), Grüneberg, Herbst (75. Abraham Maketh), Wolff (46. Mohamadi), Borchers, Jülich (75. Al Awad), Kegel, Gaßmann (46. Eckert), Welz, Okunowski

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Henning, Herbst (54. Albrecht), Neumann, Naujoks, Schürmann, Camara (54. Holstein), Michl, Richter, Hartmann (36. Roßberg)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60