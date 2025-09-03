Kein Punktgewinn für VfB Ottersleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch 2:3 (0:2) getrennt. Insgesamt zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte David Assner den Ball ins Netz (41.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Am Ende der Partie sollte es dem SV Arminia Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Buschendorf den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (90.+2). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Altenkirch, Rüger, Krietsch, Lübke, Pitschmann (63. Beierke), Bogunski, Yunashev, Lieck (63. Hintze), Kozloff, Raschauer (81. Niemann)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Barth, Gerlach, Kranz, Assner (56. Scharfe), Jakob, Hättasch, Buschendorf, May (66. Hoffmann), Plexnies (66. Sheviakov), Beyer (56. Johnson)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120