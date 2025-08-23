Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Rudolstadt heimste der VfB Empor Glauchau am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Andre Luge (VfB Empor Glauchau) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Doch die Rudolstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Maximilian Schlegel erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Empor Glauchau gegen FC Einheit Rudolstadt – Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Starke den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (78.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Rudolstädter aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Der VfB Empor Glauchau sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Sieber, Anger, Luge (69. Rühling), Mack (69. Ullmann), Barth, Knoll (85. Schädel), Hertel (16. Werrmann), Riesen, Börner, Bochmann (85. Albustin)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Ensenbach (69. Floßmann), Smyla, Starke, Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Riemer, Heß, Rupprecht (69. Barthel), Frackowiak, Stelzer

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159